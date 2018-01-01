Преимущества магазина при заводе-производителе

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  • БЕСПЛАТНЫЕ
    образцы
    с доставкой

    Предоставление образцов
    для подбора ламината
    к вашему интерьеру под залог.
    Доставка по Москве 500 р.

  • Заводские
    цены

    Минимальные цены
    без торговых наценок
    и скрытых переплат!

  • Все
    в наличии

    Полный ассортимент ламината Ritter на складе! Заказ готов
    к отгрузке, сразу после оформления!

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    отгрузка

    Понедельник-пятница
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    оформления заказа!

Уникальные особенности ламината Ritter

Варианты оригинального тиснения
Cоединительный замок Мaster Lock

Запатентованный замок Мaster Lock пропитывается воском, что делает места соединения ламината чрезвычайно водостойкими. На этот соединительный замок выданы государственные патенты №№ 96387, 93429, 93430, 96386, 93431, 93107, 96594, 93846 от 25.01.2010 г. Двухсторонний замок пропитанный воском надежно стыкуется и не ломается при сборке (в отличие от соединительного замка обычного ламината). Замок Мaster Lock образует одновременно прочное и легкоразъемное соединение, что дает возможность при необходимости без повреждения демонтировать ламинированный пол.

Система соединения ламината RITTER
12 факторов успеха ламината Ritter

  • Антискользящее покрытие

    Теперь можно спокойно передвигаться даже по влажному полу.

  • Антивандальное покрытие

    На ламинате «Ritter» не остается царапин от передвижения мебели, вмятин от каблуков, он не поддастся даже детским рисункам ручкой.

  • Максимальная тощина панели ламината

    Толщина ламината 12 мм в коллекциях Петр 1, Карл Великий, Ганнибал и Харальд Суровый.

  • Стильный, уникальный декор

    В коллекциях ламината «Ritter» представлен декор натурального дерева самых популярных в России пород.

  • Запатентованный замок «Мaster Lock» с восковой пропиткой

    Замки образуют чрезвычайно прочное и одновременно разъемное соединение, поэтому ламинат «Ritter» можно всегда захватить с собой при переезде.

  • Экологически полностью безопасен

    Соответствует классу E1 по показателю эмиссии летучих веществ.

  • Гарантия на истирание поверхности ламината

    Гарантия на истирание поверхности ламината 33 класса – 30 лет, на ламинат 34 класса – 40 лет

  • Немецкое качество

    Производится из немецких высокосортных сырьевых компонентов только на автоматизированном немецком оборудовании.

  • Эксклюзивная фактурированная поверхность

    Ламинат Ritter отличает разнообразие тиснений: под кожу крокодила или змеи, кракелюр, шелкография, под рубанок, дерево, с эффектом состаривания.

  • Высокая термостойкость

    Устойчивость к неблагоприятному воздействию горячих предметов.

  • Гигиеничность

    Класс гигиены: Е 1. Поверхность ламината безукоризненно чистая, невосприимчивая к загрязнению и пятнам.

  • Прочность и плотность плиты основания

    Максимально усилена плита основания. Толщина ламината (12 мм против толщины стандартного ламината 8 мм), что обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики.

Коллекции ламината Ritter 2020 года

Скидки до 20% от суммы покупки!

  • Обзорная таблица всех коллекций

  • Сравнительная таблица старых (2018) и новых (2019) декоров

    •

    ORGANIC 33-8

    Класс: 33, толщина: 8 мм, оригинальные дизайны
    699 руб. / кв. м
    узнать цену со скидкой

    Характеристики коллекции ORGANIC 33-8

    Класс истирания 33
    Класс нагрузки АС 5
    Типы тиснения Классическое, Натуральное
    Тип замка Master Lock
    Толщина панели 8 мм
    Размер панели 1295 х 192 мм
    Площадь панели 0,249 кв. м
    Упаковка 9 панелей в упак.; площадь - 2,238 кв.м.; вес - 16,5 кг

    ORGANIC 33-12

    Еще фото
    Класс: 33, толщина: 12 мм, оригинальные дизайны
    890 руб. / кв. м
    узнать цену со скидкой
    Дуб айвори. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб бургундский. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб восточный. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб горный. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб айвори
    Натуральное дерево

    Дуб бургундский
    Натуральное дерево

    Дуб восточный
    Строганное дерево

    Дуб горный
    Натуральное дерево
    Сосна южная. Строганное дерево

    Дуб зимний. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб каштановый. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб королевский. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Сосна южная
    Строганное дерево

    Дуб зимний
    Строганное дерево

    Дуб каштановый
    Натуральное дерево

    Дуб королевский
    Строганное дерево
    Дуб лионский бархат. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб меандр. Классическое дерево

    Фото в интерьере

    Дуб паркетный. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб премиум. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб лионский бархат
    Строганное дерево

    Дуб меандр
    Классическое дерево

    Дуб паркетный
    Натуральное дерево

    Дуб премиум
    Натуральное дерево
    Дуб северный. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб средневековый. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб тектонический. Классическое дерево

    Фото в интерьере

    Дуб финский. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб северный
    Строганное дерево

    Дуб средневековый
    Натуральное дерево

    Дуб тектонический
    Классическое дерево

    Дуб финский
    Строганное дерево
    Дуб Флорио. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб южный. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Олива серебристая. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Ольха крымская. Натуральное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб Флорио
    Натуральное дерево

    Дуб южный
    Строганное дерево

    Олива серебристая
    Натуральное дерево

    Ольха крымская
    Натуральное дерево
    Пекан классический. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Вяз палубный. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Пекан классический
    Строганное дерево

    Вяз палубный
    Состаренное дерево

    Характеристики коллекции ORGANIC 33-12

    Класс истирания 33
    Класс нагрузки АС 5
    Типы тиснения Классическое, Натуральное, Строганное дерево
    Тип замка Mega Master
    Толщина панели 12 мм
    Размер панели 1295 х 192 мм
    Площадь панели 0,249 кв. м
    Упаковка 6 панелей в упак.; площадь – 1,492 кв. м, вес – 17,2 кг

    ORGANIC 34-12

    Еще фото
    Класс: 34, толщина: 12 мм, оригинальные дизайны
    960 руб. / кв. м
    узнать цену со скидкой
    Дуб австрийский. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб альпийский. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб Барберо. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб бристоль. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб австрийский
    Строганное дерево

    Дуб альпийский
    Состаренное дерево

    Дуб Барберо
    Состаренное дерево

    Дуб бристоль
    Состаренное дерево
    Дуб вирджиния. Классическое дерево

    Фото в интерьере

    Дуб Ионийский. Каменное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб летний. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб лионский бархат. Классическое дерево

    Фото в интерьере

    Дуб вирджиния
    Классическое дерево

    Дуб Ионийский
    Каменное дерево

    Дуб летний
    Состаренное дерево

    Дуб лионский бархат
    Классическое дерево
    Дуб миндальный. Классическое дерево

    Фото в интерьере

    Дуб Перу. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб платиновый. Строганное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб северный. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб миндальный
    Классическое дерево

    Дуб Перу
    Строганное дерево

    Дуб платиновый
    Строганное дерево

    Дуб северный
    Состаренное дерево
    Дуб средневековый. Каменное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб феррара каньон. Классическое дерево

    Фото в интерьере

    Дуб финский. Каменное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб южноамериканский. Каменное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб средневековый
    Каменное дерево

    Дуб феррара каньон
    Классическое дерево

    Дуб финский
    Каменное дерево

    Дуб южноамериканский
    Каменное дерево
    Дуб южный. Состаренное дерево

    Фото в интерьере

    Кедр сибирский. Каменное дерево

    Фото в интерьере

    Дуб южный
    Состаренное дерево

    Кедр сибирский
    Каменное дерево

    Характеристики коллекции ORGANIC 34-12

    Класс истирания 34
    Класс нагрузки АС 6
    Типы тиснения Строганное, Состаренное, Классическое, Каменное дерево
    Тип замка Mega Master
    Толщина панели 12 мм
    Размер панели 1295 х 192 мм
    Площадь панели 0,249 кв. м
    Упаковка 6 панелей в упак.; площадь – 1,492 кв. м, вес – 17,2 кг

    ORGANIC 33-12 BY SURTECO

    Еще фото
    Класс: 33, толщина: 12 мм, оригинальные дизайны
    990 руб. / кв. м
    узнать цену со скидкой

    Характеристики коллекции ORGANIC 33 BY SURTECO

    Класс истирания 33
    Класс нагрузки АС 5
    Типы тиснения Классическое, Натуральное, Состаренное, Каменное дерево
    Тип замка Mega Master
    Толщина панели 12 мм
    Размер панели 1295 х 192 мм
    Площадь панели 0,249 кв. м
    Упаковка 6 панелей в упак.; площадь – 1,492 кв. м, вес – 17,2 кг

    ACCENT 34-12

    Еще фото
    Класс: 34, толщина: 12 мм, оригинальные дизайны
    990 руб. / кв. м
    узнать цену со скидкой

    Характеристики коллекции ACCENT 34

    Класс истирания 34
    Класс нагрузки АС 6
    Типы тиснения Строганное, Каменное, Состаренное дерево
    Тип замка Mega Master
    Толщина панели 12 мм
    Размер панели 1295 х 192 мм
    Площадь панели 0,249 кв. м
    Упаковка 6 панелей в упак.; площадь – 1,492 кв. м, вес – 17,2 кг

    Распродажа ламината Ritter

    Коллекции 2018 года со скидкой

    Коллекция

    Ганнибал

    Цвет

    Аллигатор пурпурный

    Класс

    33/АС5

    Тип тиснения

    Крокодиловая кожа

    Тип замка

    Mega Master

    Толщина панели

    12 мм

    Размер панели

    1295 х 192 мм

    Цена

     770 руб. / кв. м

    Аксессуары для ламината Ritter

    Идеальное сочетание качества и цвета

    Плинтус ИДЕАЛ

    Длина: 2,5 м, в коробке: 40 шт., габариты коробки: 175 х 130 х 2530 мм, вес коробки: 16,7 кг
    65 руб. / шт.

    Пластиковый плинтус с кабель-каналом ИДЕАЛ (IDEAL) производиит ведущая в России компания по производству пластиковых материалов для отделки помещения. Это современный плинтус выполненный из ПВХ, с текстурой под древесину, классической S-образной формы. Он оснащен кабель-каналом скрывающим следы монтажа. Благодаря разнообразной цветовой гамме легко подобрать плинтус нужного оттенка идеально подходящий к выбранному ламинату. Плинтус оснащен по краям мягкой кромкой которая надежно защищает от проникновения воды и пыли, а также позволяют сглаживать мелкие неровности стен и пола. Такой плинтус прослужит десятки лет благодаря стойкой к повреждениям пластиковой поверхности.

    Плинтус Идеал
    Цветовая гамма плинтуса Идеал-Комфорт
    Цветовая гамма плинтуса Идеал
    Цветовая гамма плинтуса Идеал
    Комплектующие плинтуса Идеал-Комфорт
    Внешний угол

    Внутренний угол

    16 руб.
    Внешний угол

    Наружный угол

    16 руб.
    Соединитель

    Соединитель

    16 руб.
    Заглушка (пара

    Заглушка (пара)

    22 руб.

    Подложка для ламината

    Материал: вспененный полиэтилен (Пенолин) 2 и 3 мм, или экструдированный полистирол (Ritter) 3 мм

    Пенолин — вспененная подложка толщиной 2 или 3 мм под ламинат. Этот материал отличает высокая стойкость к неблагоприятному воздействию агрессивных строительных материалов, он обладает отличными физико-механическими, акустическими, тепло-физическими и гидроизоляционными свойствами. Вспененный полиэтилен характеризуется пористой структурой, отличными показателями влагостойкости, звуко- и теплоизоляции, его укладывают между бетонным основанием и полом как гидро- и звукоизоляционный материал. Подложка сделана с учетом высоких требований к строительным материалам используемым в российских климатических условиях, что гарантируется соответствующими сертификатами полученными в процессе контрольных испытаний. На российском рынке подложка пенолин выделяется отличным показателем соотношения цены и качества среди товаров аналогичного предназначения. Если вы ищете подложку из экологически безопасного материала, то вспененный полиэтилен отличный выбор.

    Подложка рулонная 3 мм

    Торговая марка Пенолин
    Материал вспененный полиэтилен
    Форма поставки рулон
    Толщина 3 мм
    Размер рулона 1,04 х 50 м
    Площадь рулона 52 кв. м
    17 руб. / кв. м
    884 руб. / рулон

    Подложка рулонная 2 мм

    Торговая марка Пенолин
    Материал вспененный полиэтилен
    Форма поставки рулон
    Толщина 2 мм
    Размер рулона 1,04 х 50 м
    Площадь рулона 52 кв. м
    15 руб. / кв. м
    780 руб. / рулон

    Экструдированный пенополистирол с успехом используется в качестве подложки под ламинат благодаря своим исколючительным характеристикам: повышенной влагостойкости, способности переносить большие механические нагрузки, а также особой стойкости к изменению форм. Такая подложка под ламинат давно пользуется у покупателей повышенным спросом. Экструдированный пенополистирол состоит из равномерно распределенных закрытых ячеек. Его получают путем смешивания под высокими давлением и температурой гранул полистирола со смесью двуокиси углеродов и легких фреонов. Полученный пенополистирол абсолютно не подвержен гниению, совершенно отсутствует водопоглощение. Вода может заполнить только открытые боковые «соты», поскольку остальные ячейки листа надежно запаяны. Такая подложка экологически является абсолютно безопасной для людей и домашних животных. Использование экструдированного пенополистирола позволяет получить теплый пол с высоким уровнем шумоизоляции, а также значительно увеличит срок эксплуатации ламината.

    Подложка листовая 3 мм

    Торговая марка Ritter
    Материал экструдированный полистирол
    Форма поставки лист
    Толщина 3 мм
    Размер листа 0,5 х 1 м
    Упаковка 10 листов
    Площадь упаковки 5 кв. м
    50 руб. / кв. м
    250 руб. / упаковка
    Подложка под ламинат листовая «Ritter» из экструдированный пенополистирола
    Доставка

    Доставка и оплата

    Доставка *

    Москва (в пределах МКАД) 1000 руб.
    Московская область (за пределами МКАД) 1000 руб. + 40 руб. /км
    Самовывоз: Мытищи, Олимпийский проспект 33 БЕСПЛАТНО

    Оплата

    В магазине при оформлении заказа Наличными или Банковской картой
    Водителю-экспедитору при получении товара Наличными
    Безналичный расчет – осуществляется как для физических, так и для юридических лиц

    * Доставка и самовывоз осуществляются в течение 1-2 дней после оформления заказа,
    без выходных.
    Минимальный заказ – 5 упаковок. Разгрузка и подъем на этаж производятся
    по договоренности с менеджером.
    По рабочим дням с 9.00 до 17.00 возможен самовывоз товара сразу после
    оформления заказа!

    Стоимость доставки акционных товаров – договорная, определяется менеджером.

    Часто задаваемые вопросы

    Скидки

    Есть ли у вас скидки в зависимости от объема покупки?

    • Конечно! Мы стараемся сделать покупку в нашем магазине не только удобной,
      но и максимально выгодной!
    • Величина скидки зависит от объема покупки, выбранной коллекции и декора.
    • Уточнить конкретное предложение можно у наших менеджеров.

    Распродажа

    Бывает ли у вас распродажа ламината 2 сорта?

    • Ламинат не прошедший строгое соответствие нормативным стандартам и имеющий незначительные недостатки – переводится во II категорию (2 сорт).
    • Такой вариант подходит для дач, бытовых и технических помещений
    • Цена ламината 2 сорта:
    • - толщина 8 мм – 290 руб./кв.м.;
    • - толщина 10 мм – 335 руб./кв.м.
    • - толщина 12 мм – 380 руб./кв.м.
    • Количество такого ламината ограниченно.
    • Актуальную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров.

    Бесплатные образцы

    В каком виде и для чего вы предоставляете образцы?

    • Образцы ламината предоставляются в виде плиток размером 20х20 или 20х10 см.
    • Такие размеры полностью передают цвет и фактуру покрытия.
    • Предоставление нескольких образцов понравившихся декоров поможет вам:
    • - показать кому-либо различные варианты, чтобы выбрать наилучшее решение.
    • - посмотреть как ламинат будет сочетаться с другими элементами интерьера.

    Уникальность

    В чем уникальность декоров ламината Ritter?

    • Эксклюзивное сотрудничество с мировыми европейскими производителями декоративных бумаг: Surteco (Германия), Schattdecor (Германия), производителями уникальных пресс-пластин - SESA (Италия), а также наличие собственного дизайнерско-конструкторского бюро позволяют создавать действительно неповторимые решения в мире напольных покрытий.

    Входные и межкомнатные двери

    На какие двери вы предоставляете 5% скидку при покупке ламината?

    • Вместе с нашим партнером - компанией ДвериМаркет (www.dverimarket.ru) мы представляем вам скидки на наиболее популярные бренды входных и межкомнатных дверей, идеально сочетающиеся по стилю и качеству с ламинатом Ritter.
    • Двери вы можете посмотреть и заказать в нашем фирменном магазине по адресу:
    • г. Мытищи, Олимпийский проспект, 33.
    • Покупать ламинат и двери в одном месте это не только удобно но и выгодно.

    Самовывоз

    Где находится склад и как происходит отгрузка товара?

    • Склад находится на территории завода в 50 метрах от магазина.
    • Вы подъезжаете к складу и бригада профессиональных грузчиков погрузит ламинат в вашу машину. Эта услуга предоставляется бесплатно.
      По рабочим дням с 9.00 до 17.00 возможен самовывоз товара сразу после оформления заказа!

    Укладка

    Где я могу получить инструкцию по укладке ламината?

    boss

    Валерий Залетаев

    Директор фирменного магазина
    «RITTER»

    письмо директору

    Производство ламинированных полов RITTER

    Секреты качества ламината Ritter в передаче «Чистая работа» на «REN-TV»
    с участием директора производства Игоря Баранова

    Сертификаты

    Обеспечение соответствия продукции стандартам и нормам законодательства РФ ­ главная цель сертификации

    Сертификат соответствия (ГОСТ Р) Сертификат соответствия (обязательная сертификация) Сертификат соответствия (обязательная сертификация) Экспертное заключение DAKOR Экспертное заключение SESA

    Мы заслуживаем доверие професиссионалов и предлагаем Вам только то качество, в котором уверены сами!

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    Выставочный зал работает ежедневно с 9 до 20 ч.
    Отгрузка товара со склада производится: пн.-сб. с 9 до 17.30 ч.

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    Бесплатная охраняемая стоянка перед магазином Ritter-Market

    Торговое представительство завода Ritter
    в Москве и Московской области

    Фирменный магазин ламината Ritter-Market

    Розничный магазин
    Выставочный зал. Оптовый отдел.

    work

    Как добраться?

    По Волковскому шоссе или Олимпийскому проспекту доехать до кругового движения на их пересечении, съехать
    с кругового движения в сторону Пирогово, через 750 м развернуться на светофоре и справа? через 500 м будет
    заезд на парковку перед нашим магазином.

    От м. Медведково маршрутное такси 502 до остановки «РБК».

    От м. Комсомольская с Ярославского вокзала до ст. Мытищи, далее автобус 22, 26 до остановки «РБК».

    Выставочный зал в магание Ritter-Market
    Стенд с образцами ламината в магание Ritter-Market

    +7 (495) 120­-99­-38

    Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 33

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    Информация для дилеров

    Видеоматериалы

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

    Расчет цены со скидкой

    Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема

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