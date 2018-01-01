+7 (495) 120-99-38
Преимущества магазина при заводе-производителе
-
БЕСПЛАТНЫЕ
образцы
с доставкой
Предоставление образцов
для подбора ламината
к вашему интерьеру под залог.
Доставка по Москве 500 р.
-
Заводские
цены
Минимальные цены
без торговых наценок
и скрытых переплат!
-
Все
в наличии
Полный ассортимент ламината Ritter на складе! Заказ готов
к отгрузке, сразу после оформления!
-
Моментальная
отгрузка
Понедельник-пятница
с 9.00 до 17.00
самовывоз сразу после
оформления заказа!
Уникальные особенности ламината Ritter
Варианты оригинального тиснения
Cоединительный замок Мaster Lock
Запатентованный замок Мaster Lock пропитывается воском, что делает места соединения ламината чрезвычайно водостойкими. На этот соединительный замок выданы государственные патенты №№ 96387, 93429, 93430, 96386, 93431, 93107, 96594, 93846 от 25.01.2010 г. Двухсторонний замок пропитанный воском надежно стыкуется и не ломается при сборке (в отличие от соединительного замка обычного ламината). Замок Мaster Lock образует одновременно прочное и легкоразъемное соединение, что дает возможность при необходимости без повреждения демонтировать ламинированный пол.
12 факторов успеха ламината Ritter
Антискользящее покрытиеТеперь можно спокойно передвигаться даже по влажному полу.
Антивандальное покрытиеНа ламинате «Ritter» не остается царапин от передвижения мебели, вмятин от каблуков, он не поддастся даже детским рисункам ручкой.
Максимальная тощина панели ламинатаТолщина ламината 12 мм в коллекциях Петр 1, Карл Великий, Ганнибал и Харальд Суровый.
Стильный, уникальный декорВ коллекциях ламината «Ritter» представлен декор натурального дерева самых популярных в России пород.
Запатентованный замок «Мaster Lock» с восковой пропиткойЗамки образуют чрезвычайно прочное и одновременно разъемное соединение, поэтому ламинат «Ritter» можно всегда захватить с собой при переезде.
Экологически полностью безопасенСоответствует классу E1 по показателю эмиссии летучих веществ.
Гарантия на истирание поверхности ламинатаГарантия на истирание поверхности ламината 33 класса – 30 лет, на ламинат 34 класса – 40 лет
Немецкое качествоПроизводится из немецких высокосортных сырьевых компонентов только на автоматизированном немецком оборудовании.
Эксклюзивная фактурированная поверхностьЛаминат Ritter отличает разнообразие тиснений: под кожу крокодила или змеи, кракелюр, шелкография, под рубанок, дерево, с эффектом состаривания.
Высокая термостойкостьУстойчивость к неблагоприятному воздействию горячих предметов.
ГигиеничностьКласс гигиены: Е 1. Поверхность ламината безукоризненно чистая, невосприимчивая к загрязнению и пятнам.
Прочность и плотность плиты основанияМаксимально усилена плита основания. Толщина ламината (12 мм против толщины стандартного ламината 8 мм), что обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики.
Коллекции ламината Ritter 2020 года
Скидки до 20% от суммы покупки!
-
Обзорная таблица всех коллекций
Сравнительная таблица старых (2018) и новых (2019) декоров
ORGANIC 33-8
ORGANIC 33-12Еще фото
ORGANIC 34-12Еще фото
Характеристики коллекции ORGANIC 34-12
|Класс истирания
|34
|Класс нагрузки
|АС 6
|Типы тиснения
|Строганное, Состаренное, Классическое, Каменное дерево
|Тип замка
|Mega Master
|Толщина панели
|12 мм
|Размер панели
|1295 х 192 мм
|Площадь панели
|0,249 кв. м
|Упаковка
|6 панелей в упак.; площадь – 1,492 кв. м, вес – 17,2 кг
ORGANIC 33-12 BY SURTECOЕще фото
Характеристики коллекции ORGANIC 33 BY SURTECO
|Класс истирания
|33
|Класс нагрузки
|АС 5
|Типы тиснения
|Классическое, Натуральное, Состаренное, Каменное дерево
|Тип замка
|Mega Master
|Толщина панели
|12 мм
|Размер панели
|1295 х 192 мм
|Площадь панели
|0,249 кв. м
|Упаковка
|6 панелей в упак.; площадь – 1,492 кв. м, вес – 17,2 кг
ACCENT 34-12Еще фото
Распродажа ламината Ritter
Коллекции 2018 года со скидкой
|
Коллекция
|
Ганнибал
|
Цвет
|
Аллигатор пурпурный
|
Класс
|
33/АС5
|
Тип тиснения
|
Крокодиловая кожа
|
Тип замка
|
Mega Master
|
Толщина панели
|
12 мм
|
Размер панели
|
1295 х 192 мм
|
Цена
|
770 руб. / кв. м
Аксессуары для ламината Ritter
Идеальное сочетание качества и цвета
Плинтус ИДЕАЛ
Пластиковый плинтус с кабель-каналом ИДЕАЛ (IDEAL) производиит ведущая в России компания по производству пластиковых материалов для отделки помещения. Это современный плинтус выполненный из ПВХ, с текстурой под древесину, классической S-образной формы. Он оснащен кабель-каналом скрывающим следы монтажа. Благодаря разнообразной цветовой гамме легко подобрать плинтус нужного оттенка идеально подходящий к выбранному ламинату. Плинтус оснащен по краям мягкой кромкой которая надежно защищает от проникновения воды и пыли, а также позволяют сглаживать мелкие неровности стен и пола. Такой плинтус прослужит десятки лет благодаря стойкой к повреждениям пластиковой поверхности.
Подложка для ламината
Пенолин — вспененная подложка толщиной 2 или 3 мм под ламинат. Этот материал отличает высокая стойкость к неблагоприятному воздействию агрессивных строительных материалов, он обладает отличными физико-механическими, акустическими, тепло-физическими и гидроизоляционными свойствами. Вспененный полиэтилен характеризуется пористой структурой, отличными показателями влагостойкости, звуко- и теплоизоляции, его укладывают между бетонным основанием и полом как гидро- и звукоизоляционный материал. Подложка сделана с учетом высоких требований к строительным материалам используемым в российских климатических условиях, что гарантируется соответствующими сертификатами полученными в процессе контрольных испытаний. На российском рынке подложка пенолин выделяется отличным показателем соотношения цены и качества среди товаров аналогичного предназначения. Если вы ищете подложку из экологически безопасного материала, то вспененный полиэтилен отличный выбор.
Подложка рулонная 3 мм
|Торговая марка
|Пенолин
|Материал
|вспененный полиэтилен
|Форма поставки
|рулон
|Толщина
|3 мм
|Размер рулона
|1,04 х 50 м
|Площадь рулона
|52 кв. м
Подложка рулонная 2 мм
|Торговая марка
|Пенолин
|Материал
|вспененный полиэтилен
|Форма поставки
|рулон
|Толщина
|2 мм
|Размер рулона
|1,04 х 50 м
|Площадь рулона
|52 кв. м
Экструдированный пенополистирол с успехом используется в качестве подложки под ламинат благодаря своим исколючительным характеристикам: повышенной влагостойкости, способности переносить большие механические нагрузки, а также особой стойкости к изменению форм. Такая подложка под ламинат давно пользуется у покупателей повышенным спросом. Экструдированный пенополистирол состоит из равномерно распределенных закрытых ячеек. Его получают путем смешивания под высокими давлением и температурой гранул полистирола со смесью двуокиси углеродов и легких фреонов. Полученный пенополистирол абсолютно не подвержен гниению, совершенно отсутствует водопоглощение. Вода может заполнить только открытые боковые «соты», поскольку остальные ячейки листа надежно запаяны. Такая подложка экологически является абсолютно безопасной для людей и домашних животных. Использование экструдированного пенополистирола позволяет получить теплый пол с высоким уровнем шумоизоляции, а также значительно увеличит срок эксплуатации ламината.
Доставка и оплата
Доставка *
|Москва (в пределах МКАД)
|1000 руб.
|Московская область (за пределами МКАД)
|1000 руб. + 40 руб. /км
|Самовывоз: Мытищи, Олимпийский проспект 33
|БЕСПЛАТНО
Оплата
|В магазине при оформлении заказа
|Наличными или Банковской картой
|Водителю-экспедитору при получении товара
|Наличными
|Безналичный расчет – осуществляется как для физических, так и для юридических лиц
*
Доставка и самовывоз осуществляются в течение 1-2 дней после оформления заказа,
без выходных.
Минимальный заказ – 5 упаковок. Разгрузка и подъем на этаж производятся
по договоренности с менеджером.
По рабочим дням с 9.00 до 17.00 возможен самовывоз товара сразу после
оформления заказа!
Стоимость доставки акционных товаров – договорная, определяется менеджером.
Цены и скидки
Часто задаваемые вопросы
Скидки
Есть ли у вас скидки в зависимости от объема покупки?
- Конечно! Мы стараемся сделать покупку в нашем магазине не только удобной,
но и максимально выгодной!
- Величина скидки зависит от объема покупки, выбранной коллекции и декора.
- Уточнить конкретное предложение можно у наших менеджеров.
Распродажа
Бывает ли у вас распродажа ламината 2 сорта?
- Ламинат не прошедший строгое соответствие нормативным стандартам и имеющий незначительные недостатки – переводится во II категорию (2 сорт).
- Такой вариант подходит для дач, бытовых и технических помещений
- Цена ламината 2 сорта:
- - толщина 8 мм – 290 руб./кв.м.;
- - толщина 10 мм – 335 руб./кв.м.
- - толщина 12 мм – 380 руб./кв.м.
- Количество такого ламината ограниченно.
- Актуальную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров.
Бесплатные образцы
В каком виде и для чего вы предоставляете образцы?
- Образцы ламината предоставляются в виде плиток размером 20х20 или 20х10 см.
- Такие размеры полностью передают цвет и фактуру покрытия.
- Предоставление нескольких образцов понравившихся декоров поможет вам:
- - показать кому-либо различные варианты, чтобы выбрать наилучшее решение.
- - посмотреть как ламинат будет сочетаться с другими элементами интерьера.
Уникальность
В чем уникальность декоров ламината Ritter?
- Эксклюзивное сотрудничество с мировыми европейскими производителями декоративных бумаг: Surteco (Германия), Schattdecor (Германия), производителями уникальных пресс-пластин - SESA (Италия), а также наличие собственного дизайнерско-конструкторского бюро позволяют создавать действительно неповторимые решения в мире напольных покрытий.
Входные и межкомнатные двери
На какие двери вы предоставляете 5% скидку при покупке ламината?
- Вместе с нашим партнером - компанией ДвериМаркет (www.dverimarket.ru) мы представляем вам скидки на наиболее популярные бренды входных и межкомнатных дверей, идеально сочетающиеся по стилю и качеству с ламинатом Ritter.
- Двери вы можете посмотреть и заказать в нашем фирменном магазине по адресу:
- г. Мытищи, Олимпийский проспект, 33.
- Покупать ламинат и двери в одном месте это не только удобно но и выгодно.
Самовывоз
Где находится склад и как происходит отгрузка товара?
- Склад находится на территории завода в 50 метрах от магазина.
- Вы подъезжаете к складу и бригада профессиональных грузчиков погрузит ламинат в вашу машину.
Эта услуга предоставляется бесплатно.
По рабочим дням с 9.00 до 17.00 возможен самовывоз товара сразу после оформления заказа!
Укладка
Где я могу получить инструкцию по укладке ламината?
- В электронном виде подробные инструкции по укладке ламината Ritter толщиной 8 мм
и 10-12 мм вы можете скачать тут:
инструкция по укладке ламината 8 мм,
инструкция по укладке ламината 10-12 мм
При покупке ламината вы получаете эти инструкции в печатном варианте.
Валерий Залетаев
Директор фирменного магазина
«RITTER»
Производство ламинированных полов RITTER
Секреты качества ламината Ritter в передаче «Чистая работа» на «REN-TV»
с участием директора производства Игоря Баранова
Сертификаты
Обеспечение соответствия продукции стандартам и нормам законодательства РФ главная цель сертификации
Мы заслуживаем доверие професиссионалов и предлагаем Вам только то качество, в котором уверены сами!
Ламинат RITTER в интерьере
Уже являетесь нашими клиентами?оставить отзыв
Остались вопросы?
Мы уже готовы ответить Вам!задать вопрос специалисту
Выставочный зал работает ежедневно с 9 до 20 ч.
Отгрузка товара со склада производится: пн.-сб. с 9 до 17.30 ч.
Как добраться?
По Волковскому шоссе или Олимпийскому проспекту доехать до кругового движения на их пересечении, съехать
с кругового движения в сторону Пирогово, через 750 м развернуться на светофоре и справа? через 500 м будет
заезд на парковку перед нашим магазином.
От м. Медведково маршрутное такси 502 до остановки «РБК».
От м. Комсомольская с Ярославского вокзала до ст. Мытищи, далее автобус 22, 26 до остановки «РБК».
Оставьте заявку
И мы перезвоним Вам в течениe 5 минут
Оставьте заявку
И мы перезвоним Вам в течениe 5 минут
Оставьте заявку
И мы перезвоним Вам в течениe 5 минут
Оставьте заявку
И мы перезвоним Вам в течениe 5 минут
Написать письмо
Оставить отзыв
Оставьте заявку
Мы обязательно перезвоним Вам и ответим на вопрос
Оставьте заявку
И мы перезвоним Вам в течениe 5 минут
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Расчет цены со скидкой
Укажите цвет и количество ламината, мы сделаем скидку в зависимости от объема
Запрос оптового прайс-листа
Заявка успешно отправлена
Мы свяжемся с Вами в течениe 5 минут
Письмо успешно отправлено
Валерий Залетаев обязательно свяжется с Вами после его прочтения
Отзыв успешно отправлен
Мы обязательно свяжется с Вами после его прочтения