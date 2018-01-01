Преимущества магазина при заводе-производителе

Подложка для ламината Материал: вспененный полиэтилен (Пенолин) 2 и 3 мм, или экструдированный полистирол (Ritter) 3 мм Пенолин — вспененная подложка толщиной 2 или 3 мм под ламинат. Этот материал отличает высокая стойкость к неблагоприятному воздействию агрессивных строительных материалов, он обладает отличными физико-механическими, акустическими, тепло-физическими и гидроизоляционными свойствами. Вспененный полиэтилен характеризуется пористой структурой, отличными показателями влагостойкости, звуко- и теплоизоляции, его укладывают между бетонным основанием и полом как гидро- и звукоизоляционный материал. Подложка сделана с учетом высоких требований к строительным материалам используемым в российских климатических условиях, что гарантируется соответствующими сертификатами полученными в процессе контрольных испытаний. На российском рынке подложка пенолин выделяется отличным показателем соотношения цены и качества среди товаров аналогичного предназначения. Если вы ищете подложку из экологически безопасного материала, то вспененный полиэтилен отличный выбор. Подложка рулонная 3 мм Торговая марка Пенолин Материал вспененный полиэтилен Форма поставки рулон Толщина 3 мм Размер рулона 1,04 х 50 м Площадь рулона 52 кв. м 17 руб. / кв. м 884 руб. / рулон Подложка рулонная 2 мм Торговая марка Пенолин Материал вспененный полиэтилен Форма поставки рулон Толщина 2 мм Размер рулона 1,04 х 50 м Площадь рулона 52 кв. м 15 руб. / кв. м 780 руб. / рулон

Экструдированный пенополистирол с успехом используется в качестве подложки под ламинат благодаря своим исколючительным характеристикам: повышенной влагостойкости, способности переносить большие механические нагрузки, а также особой стойкости к изменению форм. Такая подложка под ламинат давно пользуется у покупателей повышенным спросом. Экструдированный пенополистирол состоит из равномерно распределенных закрытых ячеек. Его получают путем смешивания под высокими давлением и температурой гранул полистирола со смесью двуокиси углеродов и легких фреонов. Полученный пенополистирол абсолютно не подвержен гниению, совершенно отсутствует водопоглощение. Вода может заполнить только открытые боковые «соты», поскольку остальные ячейки листа надежно запаяны. Такая подложка экологически является абсолютно безопасной для людей и домашних животных. Использование экструдированного пенополистирола позволяет получить теплый пол с высоким уровнем шумоизоляции, а также значительно увеличит срок эксплуатации ламината.